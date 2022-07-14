Киевский режим и официальные представители ведущих стран НАТО придерживаются противоположных позиций о необходимых объемах военной помощи ВСУ от коллективного Запада. Об этом пишет эксперт Марк Эпископос.
Запад устроил украинской армии настоящий логистический кошмар, подразделения ВСУ не успевают освоить и даже разгрузить военную технику производства западных государств, отмечает аналитик Марк Эпископос в статье для издания The National Interest (NI). Пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией».
Администрация президента США Джо Байдена выступает за сокращение размеров военных поставок Украине в связи с их низкой боевой эффективностью и большими потерями, а также необходимостью тщательного обучения персонала ВСУ, сообщает эксперт.
«Официальные лица США заявляют, что отвод большого количества украинских артиллеристов с фронта для их обучения может ослабить украинскую оборону, ускорить успехи России и затруднить проведение любых будущих контратак», – подчеркнул автор NI.
Беспорядочные и чрезмерно разнообразные поставки западной военной помощи негативно отразились на наступательном и оборонительном потенциалах украинской армии. Этот результат стал неожиданностью как для властей Украины, так и для их покровителей из США и НАТО, резюмировал Эпископос.
Ранее телеканал «360» показал на видео уничтожение российскими ударными вертолетами Ка-52 замаскированного опорного пункта украинских националистов.