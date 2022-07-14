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NI назвал неожиданную причину сокращения западной военной помощи для ВСУ

NI назвал неожиданную причину сокращения западной военной помощи для ВСУ
globallookpress Hendrik Schmidt

Киевский режим и официальные представители ведущих стран НАТО придерживаются противоположных позиций о необходимых объемах военной помощи ВСУ от коллективного Запада. Об этом пишет эксперт Марк Эпископос.

Запад устроил украинской армии настоящий логистический кошмар, подразделения ВСУ не успевают освоить и даже разгрузить военную технику производства западных государств, отмечает аналитик Марк Эпископос в статье для издания The National Interest (NI). Пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией».

Администрация президента США Джо Байдена выступает за сокращение размеров военных поставок Украине в связи с их низкой боевой эффективностью и большими потерями, а также необходимостью тщательного обучения персонала ВСУ, сообщает эксперт.

«Официальные лица США заявляют, что отвод большого количества украинских артиллеристов с фронта для их обучения может ослабить украинскую оборону, ускорить успехи России и затруднить проведение любых будущих контратак», – подчеркнул автор NI.

Беспорядочные и чрезмерно разнообразные поставки западной военной помощи негативно отразились на наступательном и оборонительном потенциалах украинской армии. Этот результат стал неожиданностью как для властей Украины, так и для их покровителей из США и НАТО, резюмировал Эпископос.

Ранее телеканал «360» показал на видео уничтожение российскими ударными вертолетами Ка-52 замаскированного опорного пункта украинских националистов.

военная помощь ВСУ США Украина
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