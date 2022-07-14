NI назвал неожиданную причину сокращения западной военной помощи для ВСУ

Беспорядочные и чрезмерно разнообразные поставки западной военной помощи негативно отразились на наступательном и оборонительном потенциалах украинской армии. Этот результат стал неожиданностью как для властей Украины, так и для их покровителей из США и НАТО, резюмировал Эпископос.