«Ни музыки, ни пения, ни смыслов»: Кормухина раскритиковала группу «Би-2»

Певица Ольга Кормухина решила поделиться своим мнением о группе «Би-2». Артистка раскритиковала музыкальный коллектив в личном Telegram-канале.
«Ведь ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов! А вот теперь вдруг все “прозрели”. Какие же они все-таки жалкие. Именно жалкие. И кумиры, и их поклонники», — сообщила она.
Коллектив «Би-2» недавно выступил после игры за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Однако футбольные фанаты остались недовольны концертом. Болельщики решили освистать группу. Певица также поблагодарила публику за это решение. Участников «Би-2» часто критикуют за позицию по спецоперации на Украине.