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    NI: американская армия осталась без оружия из-за военной помощи Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    NI: американская армия осталась без оружия из-за военной помощи Украине

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    pixabay.com/military_material

    Склады с оружием армии США значительно опустели из-за массовых поставок военных систем на территорию Украины, обратил внимание обозреватель The National Interest (NI) Калеб Ларсон.

    Минобороны США в ближайшие несколько лет не сможет пополнить свой арсенал противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК). Это связано с тем, что американские производственные линии периода холодной войны находятся в простое, пояснил журналист.

    «Пентагон отгрузил около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет “Стингер” и “Джавелин”», — добавил Ларсон.

    На создание необходимого числа «Джавелинов» американской стороне потребуется около пяти лет, о чем ранее заявили в Пентагоне. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок вооружения Киеву, так как это лишь усугубляет украинский кризис.

    Конгресс США ранее принял закон о ленд-лизе для Украины. Он позволит американскому правительству поставлять оружие и военную технику в Восточную Европу по упрощенной процедуре, пишет телеканал «360».

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