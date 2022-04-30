NI: американская армия осталась без оружия из-за военной помощи Украине

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Склады с оружием армии США значительно опустели из-за массовых поставок военных систем на территорию Украины, обратил внимание обозреватель The National Interest (NI) Калеб Ларсон.
Минобороны США в ближайшие несколько лет не сможет пополнить свой арсенал противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК). Это связано с тем, что американские производственные линии периода холодной войны находятся в простое, пояснил журналист.
«Пентагон отгрузил около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет “Стингер” и “Джавелин”», — добавил Ларсон.
На создание необходимого числа «Джавелинов» американской стороне потребуется около пяти лет, о чем ранее заявили в Пентагоне. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок вооружения Киеву, так как это лишь усугубляет украинский кризис.
Конгресс США ранее принял закон о ленд-лизе для Украины. Он позволит американскому правительству поставлять оружие и военную технику в Восточную Европу по упрощенной процедуре, пишет телеканал «360».