NI: американская армия осталась без оружия из-за военной помощи Украине

На создание необходимого числа «Джавелинов» американской стороне потребуется около пяти лет, о чем ранее заявили в Пентагоне. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок вооружения Киеву, так как это лишь усугубляет украинский кризис.