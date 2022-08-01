Ни 90 Гц, ни быстрой зарядки. Представлен бюджетный смартфон Vivo Y02s

Компания Vivo добавила на свой сайт бюджетный смартфон Y02s. Его цены пока нет, но на бюджетность указывают параметры.





К примеру, сердцем служит SoC MediaTek Helio P35, хотя это далеко не самая слабая платформа на сегодняшний день. Также у аппарата имеется 3 ГБ ОЗУ и нет никакой быстрой зарядки — аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч придётся заряжать ЗУ мощностью 10 Вт.

Экран новинки характеризуется диагональю 6,51 дюйма и разрешением HD+. Повышенной кадровой частоты нет. Из остального известно о 32 ГБ флэш-памяти и фронтальной камере разрешением 5 Мп.