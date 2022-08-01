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Ни 90 Гц, ни быстрой зарядки. Представлен бюджетный смартфон Vivo Y02s

Ни 90 Гц, ни быстрой зарядки. Представлен бюджетный смартфон Vivo Y02s

Компания Vivo добавила на свой сайт бюджетный смартфон Y02s. Его цены пока нет, но на бюджетность указывают параметры. 


К примеру, сердцем служит SoC MediaTek Helio P35, хотя это далеко не самая слабая платформа на сегодняшний день. Также у аппарата имеется 3 ГБ ОЗУ и нет никакой быстрой зарядки — аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч придётся заряжать ЗУ мощностью 10 Вт. 

Экран новинки характеризуется диагональю 6,51 дюйма и разрешением HD+. Повышенной кадровой частоты нет. Из остального известно о 32 ГБ флэш-памяти и фронтальной камере разрешением 5 Мп. 

Vivo
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