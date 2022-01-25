NHS: зараженные «Омикроном» сталкиваются с четырьмя «скрытыми» симптомами

Заражение омикрон-штаммом коронавируса может сопровождаться четырьмя «скрытыми» симптомами, которые легко спутать с другими недугами. Подробнее об этом написала газета The Sun со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS).

Британские журналисты отметили, что зараженные «Омикроном» часто сталкиваются с усталостью. На этот счет эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Сачин Награни отметила, что такой фактор может быть ранним симптомом инфицирования.

Помимо прочего, пациенты часто жалуются на ломоту и боли в мышцах, что, в свою очередь, может быть и следствием переутомления. У людей, зараженных как «Омикроном», так и «Дельтой», также часто наблюдается потеря аппетита. Однако у новой разновидности есть одна и другая «скрытая» особенность – больных часто настигает тошнота, что редко бывает при заболевании COVID-19.

Днем ранее в России зафиксировали новый рекорд по заражениям коронавирусом. В понедельник 65 109 россиян получили положительные результаты тестов на COVID-19, передал телеканал «360».

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