NHS: чрезмерный прием парацетамола может привести к посинению кожи

NHS: чрезмерный прием парацетамола может привести к посинению кожи Новости
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Парацетамол имеет ряд побочных эффектов, среди которых изменение цвета кожи пальцев и губ. Об этом предупредили в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

Парацетамол пользуется большой популярностью по всему миру. Он назначается для снижения боли и высокой температуры тела. Однако принимать его необходимо с осторожностью, так как передозировка может сделать кожу пальцев и губ синеватого оттенка.

Изменение цвета кожного покрова является не единственным побочным эффектом парацетамола. В их число также входят диарея, повышенное потоотделение, снижение аппетита, тошнота и рвота. Иногда пациенты сталкиваются с болевыми ощущениями в области живота, спазмами и отеками. При наличии этих симптомов рекомендуется срочно обратиться к специалистам для прохождения медицинского обследования.

 
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