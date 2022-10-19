NFC, eSIM и нормальная автономность. Представлены умные часы Oppo Watch SE

Ассортимент компании Oppo пополнили умные часы Watch SE. Компания пока не раскрывает цену, но похоже, что данная модель будет дешевле оригинальных Oppo Watch, которые в Европе в своё время дебютировали за 250 евро.

Ещё не все характеристики новой модели раскрыты. Вероятно, их объявят вместе с ценой завтра, когда начнутся продажи часов.

Известно, что новинка поддерживает eSIM, то есть пользователи смогут совершать звонки без смартфона. Также говорится о трёхдневной автономности в обычном режиме и до 10 дней в режиме интеллектуального энергосбережения.

Из остального сообщается более чем о 100 спортивных режимах, отслеживании сна, модуле NFC, поддержке спутниковой системы Baidu, функции AlwaysOn Display и двух цветах: чёрном и фиолетовом.