нейробиологи научили нейроны мозга играть в видеоигру

Исследователи из Cortical Labs научили культуру клеток мозга, выращенную в лабораторных условиях, играть в виртуальный пинг-понг. Они использовали 800 тысяч клеток мозга мышей и человеческих стволовых слеток для создания системы под названием DishBrain. Их вырастили поверх массива электродов, которые стимулировали клетки и могли отслеживать их электрическую активность.





Электроды стимулировали клетки слева или справа, показывая, с какой стороны экрана отскочил виртуальный мяч. А частота сигнала указывала на расстояние до мяча. Выходной сигнал функционировал схожим образом: место активности нейронов указывало на направление виртуальной ракетки, а частота — на расстояние.

Если ракетка попадала по мячу, то следовала «награда» в виде предсказуемого сигнала. Ошибка же наказывалась непредсказуемым. В итоге нейроны меняли активность так, чтобы предсказуемых сигналов было больше, со временем эффективность системы возрастала.

Таким образом, исследователям удалось создать буквально самообучающуюся систему, которая адаптируется ко входящим сигналам. Предполагается, что эта работа может привести к созданию новых процессоров.

Ранее сообщалось, что создан ионный процессор, который работает по аналогии с мозгом.