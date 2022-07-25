Newsweek: ВМС США не решились отправлять корабли на ежегодные учения Sea Breeze в Черном море

Командование Военно-морских сил США не решилось отправлять эсминцы в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщает Newsweek.
По информации американского издания, которую приводит «ПолитРоссия», в Вашингтоне не стали скрывать, что причиной такого решения стали боевые действия на территории Украины.
«Американские корабли не будут задействованы», — говорится в публикации.
Учения Sea Breeze ранее проходили в непосредственной близости к российскому побережью, но в 2022 году маневры развернулись у болгарского порта Варна. В них примут участие 1390 военнослужащих из десяти стран Североатлантического альянса.