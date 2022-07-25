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Newsweek: ВМС США не решились отправлять корабли на ежегодные учения Sea Breeze в Черном море

Newsweek: ВМС США не решились отправлять корабли на ежегодные учения Sea Breeze в Черном море
US Navy/via Globallookpress.com

Командование Военно-морских сил США не решилось отправлять эсминцы в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщает Newsweek.

По информации американского издания, которую приводит «ПолитРоссия», в Вашингтоне не стали скрывать, что причиной такого решения стали боевые действия на территории Украины.

«Американские корабли не будут задействованы», — говорится в публикации.

Учения Sea Breeze ранее проходили в непосредственной близости к российскому побережью, но в 2022 году маневры развернулись у болгарского порта Варна. В них примут участие 1390 военнослужащих из десяти стран Североатлантического альянса.

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