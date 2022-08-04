Newsweek: США рискуют лишиться европейских союзников из-за позиции по России

США полагаются на Европу в противостоянии с Россией, но подобная ситуация не может длиться вечно. К такому выводу пришли эксперт по международным делам Майл Гфеллер и экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для Newsweek.