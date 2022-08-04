Newsweek: США рискуют лишиться европейских союзников из-за позиции по России

США полагаются на Европу в противостоянии с Россией, но подобная ситуация не может длиться вечно. К такому выводу пришли эксперт по международным делам Майл Гфеллер и экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для Newsweek.
Антироссийские санкции привели Европу к экономическому кризису. На территории континента подскочила стоимость энергоносителей, выросла инфляция и снизился уровень жизни, отметили Гфеллер и Ранделл.
Вышеуказанные факторы уже спровоцировали череду отставок в высших слоях власти нескольких европейских стран. Вместе с этим на регион обрушились забастовки сотрудников ведущих секторов экономики. В будущем ожидается рост общественного недовольства и усиление беспорядков, говорится в статье.
По словам авторов, европейские лидеры «ясно чувствуют, что грядет». Так, президент Венгрии Виктор Орбан уже осудил антироссийские санкции, аналогичное мнение высказал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Последний предупредил Европу о сильных конфликтах и раздорах из-за дефицита энергии зимой.