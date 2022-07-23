Newsweek: российское гиперзвуковое оружие вызвало бурные споры на Западе

Испытание новейшего российского гиперзвукового оружия вызвало бурные споры на Западе, рассказал обозреватель издания Newsweek Брендан Коул. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Аналитик уточнил, что высокую обеспокоенность НАТО вызвала гиперзвуковая ракета «Циркон», которую ВС РФ готовятся принять на вооружение до конца текущего года.
Несмотря на то, что основная функция «Циркона» — сдерживание военно-морских сил Североатлантического альянса, западные эксперты не исключают, что ракеты могут применить в рамках спецоперации ВС РФ на Украине для уничтожения стратегически важных объектов ВСУ.
«Россия уже использовала некоторые из своих противокорабельных ракет для ударов по наземным целям на Украине, таких как мосты или западное вооружение. Поэтому “Цирконы” могут быть развернуты уже в этом году для нанесения аналогичных высокоточных ударов», — считает Коул.
Напомним, к сегодняшнему дню РФ провела серию испытаний «Циркона». В рамках тестов ракета успешно поразила цель на удаленности 1000 километров, достигнув скорости в 9 Махов. Предполагается, что КР невозможно поразить существующими средствами ПВО.