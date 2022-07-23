Newsweek: российское гиперзвуковое оружие вызвало бурные споры на Западе

«Россия уже использовала некоторые из своих противокорабельных ракет для ударов по наземным целям на Украине, таких как мосты или западное вооружение. Поэтому “Цирконы” могут быть развернуты уже в этом году для нанесения аналогичных высокоточных ударов», — считает Коул.