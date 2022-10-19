Newsweek: Россия новой тактикой на Украине нанесла «психологический удар» по ВСУ

Обозреватель и аналитик издания Newsweek Брендан Коул рассказал, что Россия использовала на Украине новую военную тактику и нанесла ВСУ «психологический удар».
Российские военные ввели в бой беспилотники-камикадзе «Герань-2», и это стало неожиданностью для Украины. ВСУ уже больше месяца не может отбиваться от атак с воздуха. Коул в своем материале привел мнения нескольких экспертов о сложившейся ситуации.
Так, эксперт аналитической компании Flashpoint Остин Уорник заявил, что изначально ВС РФ хотели использовать беспилотники для уничтожения бронетехники ВСУ, но тактика изменилась, и «Герань-2» хорошо себя показали в атаках на важные объекты инфраструктуры.
«Теперь они (беспилотники. – Прим.ред.) смогли нанести психологический удар по Украине и поддержать Россию в конфликте», — отметил Уорник.
Кроме того, научный сотрудник отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что ВСУ так и не сумели найти способ отбиваться от беспилотников. Вход шли как стрелковое оружие, так и зенитные орудия, но эффект от них крайне низкий.
«У русских есть окно возможностей, потому что им удалось использовать тактическую инициативу, используя эти беспилотники. Никто их не ожидал. Никто не знает, как противостоять им должным образом», — рассказала Мирон.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.