Newsweek: Россия новой тактикой на Украине нанесла «психологический удар» по ВСУ

Кроме того, научный сотрудник отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что ВСУ так и не сумели найти способ отбиваться от беспилотников. Вход шли как стрелковое оружие, так и зенитные орудия, но эффект от них крайне низкий.