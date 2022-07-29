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Newsweek: Россия готовит Украине неприятный сюрприз с американскими HIMARS

Newsweek: Россия готовит Украине неприятный сюрприз с американскими HIMARS
wikipedia.org / Sgt. Jacob Harrer / Общественное достояние

Журналистка американского издания Newsweek Зои Строжевски сообщила, что Россия намерена уничтожить американские системы залпового огня HIMARS с помощью передовой секретной разработки.

США поставляют Украине РСЗО HIMARS, рассчитывая, что это оружие способно предоставить Киеву преимущество. По словам Строжевски, у России имеется особая разработка, способная бороться с американскими залповыми системами.

«У России есть секретная разработка по уничтожению американских HIMARS», — цитируют журналистку авторы «ПолитРоссии».  

AFLO/Global Look Press
AFLO/Global Look Press

По словам автора Newsweek, некоторое время назад российский военный эксперт Сергей Леонков рассказал об уязвимости HIMARS: военные из РФ сумели взломать американскую РСЗ про помощи некой секретной разработки. Считается, что она способна мгновенно установить место запуска ракет и делает это большой дистанции.

Эксперт признался, что пока не может рассказать подробности о новинке, однако сказал, что она будет развернута очень скоро по всем направлениям. ВСУ ожидает неприятный сюрприз, когда разработка начнет работать в полную силу.

Слова специалиста прозвучали на фоне постоянной рекламы HIMARS со стороны Вашингтона и Киева. США регулярно уверяют в эффективности своих РСЗО, хотя Минобороны РФ сообщало, что уничтожило уже четыре американских системы залпового огня.

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