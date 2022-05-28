Newsweek: некоторые страны поменяли свое отношение к украинскому кризису

Как отметил внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис, некоторое время назад Германия, Италия и Франция выступали за «стратегическое поражение» России наряду с Соединенными Штатами, Великобританией, Польшей и странами Балтии. Однако сейчас государства поменяли свою позицию по украинскому кризису.