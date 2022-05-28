Newsweek: некоторые страны поменяли свое отношение к украинскому кризису

Ряд западных государств пересмотрели свою позицию по украинскому кризису в пользу завершения боевых действий как можно скорее. Об этом говорится в материале журнала Newsweek.
Как отметил внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис, некоторое время назад Германия, Италия и Франция выступали за «стратегическое поражение» России наряду с Соединенными Штатами, Великобританией, Польшей и странами Балтии. Однако сейчас государства поменяли свою позицию по украинскому кризису.
«Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — сообщил Депетрис.
По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский «может насмехаться над идеей прекращения огня». Однако глава государства должен учитывать сценарий, при котором некогда его сторонники начнут пересматривать свое отношение к происходящему на территории страны.