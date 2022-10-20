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Newsweek: глава офиса Зеленского умолял США «не дрогнуть перед Россией»

Newsweek: глава офиса Зеленского умолял США «не дрогнуть перед Россией»
Федеральное агентство новостей

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял власти США не бросать Украину в конфликте с Россией. Такое заявление в колонке для издания Newsweek сделал конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл.

По его словам, Ермак на встрече спецкомитета по разведке Палаты представителей конгресса умолял чиновников «не дрогнуть перед Россией».

Вместе с этим он просил американских чиновников продолжить накачивать Украину различным вооружением и техникой.

Примечательно, что победа Республиканской партии на предстоящих выборах в США может остановить военную поддержку Украины.

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