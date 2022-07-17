Newsweek: две крупные победы России за неделю дали старт капитуляции Запада

Запад не выдерживает соперничества с Россией и вскоре капитулирует. Предвестниками этого стали две крупные победы Москвы, достигнутые за последнюю неделю, пишут аналитики Newsweek.
Первым достижением РФ стало решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для возобновления прокачки газа по «Северному потоку — 1». Изначально агрегат запретили передавать ФРГ, объясняя решение санкционной борьбой с Россией. Вторая победа — «прорыв» транспортной блокады Калининграда. После переговоров с Евросоюзом ограничения по транзиту с эксклава были сняты. Перевод предоставила «ПолитРоссия».
По мнению автора Newsweek, достижения России сильно беспокоят киевское руководство. На Украине опасаются, что после нескольких подобных уступок Запад может окончательно капитулировать.