Первым достижением РФ стало решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для возобновления прокачки газа по «Северному потоку — 1». Изначально агрегат запретили передавать ФРГ, объясняя решение санкционной борьбой с Россией. Вторая победа — «прорыв» транспортной блокады Калининграда. После переговоров с Евросоюзом ограничения по транзиту с эксклава были сняты. Перевод предоставила «ПолитРоссия».