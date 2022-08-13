Newsmax: жители Аляски «напряглись» из-за приближения российского самолета-разведчика

Несколько дней назад Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) зафиксировало приближение самолета-разведчика ВКС России. Машина вошла в зону опознавания систем ПВО, однако не нарушила границы воздушного пространства североамериканских стран. Тем не менее, жители самого северного штата США, граничащего с РФ, испытали некоторое волнение и напряжение.