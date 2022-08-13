Newsmax: жители Аляски «напряглись» из-за приближения российского самолета-разведчика

Российский самолет-разведчик дважды подряд вошел в зону опознавания американо-канадской системы противовоздушной обороны, заставив понервничать жителей Аляски, пишет издание Newsmax, передает «ПолитРоссия».
Несколько дней назад Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) зафиксировало приближение самолета-разведчика ВКС России. Машина вошла в зону опознавания систем ПВО, однако не нарушила границы воздушного пространства североамериканских стран. Тем не менее, жители самого северного штата США, граничащего с РФ, испытали некоторое волнение и напряжение.
«Жители Аляски очень обеспокоены новостями на этой неделе о том, что Североамериканское командование воздушно-космической обороны обнаружило российский самолет-разведчик, дважды влетевший в зону опознавания ПВО Аляски», — сказано в материале.
Политик из Аляски Келли Тшибака полагает, что Россия ведет разведку у границ США не просто так. По ее мнению, два столь близких к границе полета — «предвестники чего-то большего».
Американское издание напоминает, что в последний раз российский военный самолет подлетал к Аляске на аналогичное расстояние в октябре 2021 года.