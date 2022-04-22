New York Times: Трамп признал «некоторую ответственность» за штурм Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп признавал
ответственность за штурм Капитолия в январе 2021 года. Об этом пишем The New York Times.
В распоряжение
журналистов попал телефонный разговор республиканца Кевина Маккарти. В беседе с
однопартийцем он якобы утверждал, что Трамп признал «некоторую ответственность»
за инцидент.
«Я спросил его лично,
принимает ли он ответственность за произошедшее. Чувствует ли себя плохо по
поводу того, что произошло. Он сказал мне, что некоторая ответственность на
нем, и ему нужно это признать», – приводит издание расшифровку разговора.
Сторонники Дональда Трампа 6
января 2021 года ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение
результатов президентских выборов. В результате штурма были погибшие и
пострадавшие.