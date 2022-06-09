Американская газета The New York Times разместил репортаж из Херсонской области. В нем рассказывается о том, что украинские военные не могут применять поставленное им американское оружие, потому что оно оказалось слишком сложным в использовании.
«Украинские лидеры часто призывают к передовым западным вооружениям и технике, связывая свои надежды на победу с запросами на новые противотанковые управляемые ракеты, гаубицы и ракеты со спутниковым наведением. Но украинские войска должны уметь ими пользоваться», — отмечается в издании
Газета сообщает, что на Украине повторяется ошибка США со снабжением «афганских вооруженных сил оборудованием, которое невозможно было обслуживать без масштабной материально-технической поддержки».
Это можно расценивать как призыв исключить из пакетов помощи Киеву высокотехнологичного вооружения и оборудования. В таком случае США может лишь ограничится поставками устаревшего и примитивного оружия.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.