Служащие одного из подразделений ВСУ пожаловались журналистам американского издания The New York Times на сложности в использовании американской военной техники. Авторы заключили, что западные партнеры Украины не позаботились о том, чтобы военные ВСУ научились применять новое оружие.
«Больше месяца назад командующие его фронтовым артиллерийским подразделением получили с Запада высокотехнологичный лазерный дальномер, помогающий при наведении огня. Но есть проблема: никто не умеет им пользоваться», — цитируют авторов статьи журналисты MK.RU.
И в таком ключе сотрудники американского издания описали использование ВСУ многих других образцов западной передовой техники. Виной тому — отсутствие обучения украинских служащих обращению с вооружением. Некоторые украинские военные офицеры так описывают ситуацию: «Это как получить новый iPhone, и использовать его только для звонков».
Некоторым приходится самостоятельно учиться пользоваться сложной техникой, читая инструкции на иностранным языке и переводя их при помощи интернет-переводчиков. Однако есть оружие, при использовании которого никакая кустарно переведенная инструкция не поможет — необходимо обучение с опытным наставником.
Еще одна проблема — ротация военных. Обученные инструкторами из США служащие по большей части вывезены с передовой, оставшимся приходится обучать новоприбывших, переводя многостраничные инструкции и преодолевая еще один проблемный барьер: западное вооружение настроено на старую имперскую систему измерения расстояния — в футах — тогда как ВСУ по-прежнему используют метрическую.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.