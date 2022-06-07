New York Times: солдаты ВСУ не могут освоить полученное от США вооружение

И в таком ключе сотрудники американского издания описали использование ВСУ многих других образцов западной передовой техники. Виной тому — отсутствие обучения украинских служащих обращению с вооружением. Некоторые украинские военные офицеры так описывают ситуацию: «Это как получить новый iPhone, и использовать его только для звонков».