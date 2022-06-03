New York Times: козырь в рукаве России обнулит нефтяное эмбарго Запада

Авторы материала NYT утверждают, что нефтяное эмбарго ЕС станет встряской для всей мировой экономики. Риски, что отказ от поставок нефти из РФ повысит цены на ресурс, очень велики. Если такой сценарий осуществится, то западные лидеры оставят себя без топлива, а Россия воспользуется повысившейся рыночной стоимостью ресурса и начнет торговать нефтью с двойной для себя выгодой.