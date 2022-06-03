New York Times: козырь в рукаве России обнулит нефтяное эмбарго Запада

Обозреватели американского издания The New York Times пришли к выводу, что попытки западной антироссийской коалиции ослабить РФ и лишить ее доходов от продажи энергоресурсов бумерангом ударят по инициаторам таких идей.
Авторы материала NYT утверждают, что нефтяное эмбарго ЕС станет встряской для всей мировой экономики. Риски, что отказ от поставок нефти из РФ повысит цены на ресурс, очень велики. Если такой сценарий осуществится, то западные лидеры оставят себя без топлива, а Россия воспользуется повысившейся рыночной стоимостью ресурса и начнет торговать нефтью с двойной для себя выгодой.
Кроме того, не все страны Европы солидарны с решением отказаться от российских энергоносителей. Венгрия замену искать не желает, а Греция и Кипр получают дополнительную выгоду, занимаясь страхованием танкеров с российской нефтью.
У России есть дополнительный козырь в рукаве, который может буквально обнулить возможный ущерб от новых западных санкций. Так, Китай уже значительно нарастил закупки у РФ, а Индия готова перерабатывать сырье в бензин и продавать тем же европейцам.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.