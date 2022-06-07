New York Post: голый сын Байдена размахивал на камеру оружием перед проститутками

Сына президента США Хантера Байдена поймали на отдыхе с проституткой и незаконным оружием, утверждают в издании New York Post.
По данным журналистов, родственник главы государства проводил время в шикарном гостиничном номере в компании девушки с низкой социальной ответственностью. В издании утверждают: источники предоставили запись, подтверждающее происходящее. Кроме того, Байден «засветил ствол». Оружие, вероятнее всего, было куплено нелегально, добавили в издании.
Отметим, что президент США Джо Байден также неоднократно оказывался в прицеле камер папарацци из-за неловкого поведения. Политик пожимал руку воздуху и засыпал на публичных мероприятиях.