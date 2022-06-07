New York Post: голый сын Байдена размахивал на камеру оружием перед проститутками

По данным журналистов, родственник главы государства проводил время в шикарном гостиничном номере в компании девушки с низкой социальной ответственностью. В издании утверждают: источники предоставили запись, подтверждающее происходящее. Кроме того, Байден «засветил ствол». Оружие, вероятнее всего, было куплено нелегально, добавили в издании.