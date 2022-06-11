Невзоров назвал «болезненной» утрату своего имущества на берегу Финского залива

Российский журналист и публицист Александр Невзоров* (признан иноагентом Министерством юстиции РФ) отреагировал на новость об аресте его недвижимости на берегу Финского залива в Петербурге.
Арест имущества телеведущего состоялся в рамках возбужденного против него уголовного дела. По словам Невзорова, утеря недвижимости воспринимается им «болезненно».
«Арестовали дом. Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много», – отметил журналист в личном Telegram-канале.
Отдельное внимание публицист акцентировал на своей собаке. Невзоров отметил, что даже в эмиграции ему удалось обеспечить достойную жизнь своему любимому питомцу.
«Она вечно грустна, но сыта, выгуляна и ухожена. Конечно, я вывезу ее», – высказался публицист.
Отметим, что на данный момент журналист не может себе позволить вывезти питомца и страны – семья Невзорова находится в постоянных разъездах. Журналиста обвиняют в распространении фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами