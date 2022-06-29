Невыдуманные истории: группа «Зверобой» рассказала о реалиях жизни людей в Мариуполе

Известная российская рок-группа «Зверобой» сняла документальный фильм по итогам поездки в Донбасс. Музыканты посетили Мариуполь, где увидели жизнь города, который находился под постоянными обстрелами со стороны Украины. О том, как сейчас живет мегаполис, который подвергся массированным обстрелам со стороны украинской армии, артисты рассказали в эфире телеканала ОТВ.
Во время поездки на Донбасс музыканты постоянно записывали различные видеоматериалы, которых накопилось огромное количество. Артисты решили смонтировать из записей настоящий документальный фильм, который расскажет зрителям о жизни разрушенного ВСУ Мариуполя. Картина получила название «Мариуполь своими глазами». Исполнители в интервью рассказали, что идея создать фильм пришла спонтанно, а первоначально снимать картину никто не планировал.
«Мы ездили по городу, нам удалось пообщаться с людьми. Был солнечный день, люди вышли на улицу. Около своих домов горожане пересказывают друг другу новости. Мы общались с людьми, Люди поняли, кто были их «защитники», ВСУ. Мирные жители рассказали, что первыми по городу стреляли националисты с территории завода «Азовсталь». Со стороны украинских военных было много повреждений и пробоин от снарядов», — рассказали артисты.
По словам музыкантов, мариупольцам была привезена гуманитарная помощь, людям выдали специальные стекла для заклеивания окон, свечки и спички. Артисты подчеркнули, что, изучив город и погуляв по нему, они увидели, что повреждения получил не весь Мариуполь, а лишь его части.
«В сознании телезрителя сложилось впечатление, что город полностью разрушен. Но это не так. В каждом районе разрушения присутствуют, но они сконцентрированы на внешних домах и в кварталах вокруг «Азовстали». Левый берег города практически не пострадал. Дома стоят целые, но много где выбиты стекла. Город живой. У людей сильный дух. Люди живут и верят в лучшее», — подытожили артисты.
Группа «Зверобой» всегда выступала в поддержку жителей Донбасса. Артисты часто давали концерты в городах Донбасса, чтобы дарить людям отличное настроение даже в непростые времена.
После начала специальной операции музыканты группы открыто осудили тех звезд российского шоу-бизнеса, кто выступил против защиты республик Донбасса. По словам членов музыкального коллектива, те знаменитости, кто сейчас выступает против действий российской армии, никогда не осуждали действия Вооруженных сил США, которые совершали бесчинства в разных странах мира.