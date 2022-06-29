Невыдуманные истории: группа «Зверобой» рассказала о реалиях жизни людей в Мариуполе

«Мы ездили по городу, нам удалось пообщаться с людьми. Был солнечный день, люди вышли на улицу. Около своих домов горожане пересказывают друг другу новости. Мы общались с людьми, Люди поняли, кто были их «защитники», ВСУ. Мирные жители рассказали, что первыми по городу стреляли националисты с территории завода «Азовсталь». Со стороны украинских военных было много повреждений и пробоин от снарядов», — рассказали артисты.