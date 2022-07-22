Неврозы, боли в желудке и спине, а также зависимость от энергетиков. В СберЗдоровье рассказали о незавидном здоровье российских IT-специалистов

В медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье назвали главные болезни российских айтишников. Оказалось, что наиболее частые жалобы – на проблемы с глазами, боли в желудке и спине.

На проблемы со зрением или глазами жалуются 3 или 4 (74%) представителей IT-отрасли. Проблемы с желудком – у 54% айтишников, 12% айтишников жалуются на боли в спине. Среди других популярных жалоб эксперты сервиса называют варикозное расширение вен нижних конечностей, недостаток витамина D, а также боли в руках.

На неврозы жалуется около 21% обратившихся к врачам IT-специалистов. Главный врач телемедицинской клиники СберЗдоровья Артем Николаев считает, что неврозы у айтишников чаще всего образуются из-за нарушения циркадных ритмов. По его словам, причины нарушений могут в данном случае быть как внутренними, так и внешними. Среди внешних причин выделяются ненормированный рабочий день и территориальная распределенность команды.

«Важно помнить, что при искусственном нарушении ритма «сон-бодрствование» возрастает частота депрессий и обострений психических заболеваний», – отметил он.

Также в СберЗдоровье обратили внимание на зависимость российских IT-специалистов от энергетических напитков. На проблемы, вызванные употреблением энергетиков, жалуется 23% айтишников.





«Напитки-энергетики – это относительно новая вредная привычка, в ряде случаев вызывающая привыкание и изменения здоровья. При передозировке в течение длительного времени содержащихся в энергетиках кофеина, таурина и других веществ может возникнуть повышенная тревожность, сердцебиение, бессонница, головная боль, с которыми и обращаются к врачам IT-специалисты», – объяснил Артем Николаев.