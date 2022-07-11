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Невротические отношения: как распознать и что делать? Darya-Gluschenko



Невротическими называют нездоровые отношения. Простой пример: девушка встречается с мужчиной, который ее унижает. Ей это, естественно, не нравится, но говорит, что любит его безумно. Такие отношения нездоровые.Самое верное решение — сразу бежать. Например, познакомились с мужчиной, но с первых свиданий что-то напрягает. Обещал, но не позвонил; позволяет себе грубые высказывания; нелестно отзывается о своих друзьях и так далее. Важно обращать внимание на свои чувства – уходить, если не нравится, неприятно, напрягает. Именно так делают здоровые люди.Но представим, что Елена все-таки попала в невротические отношения и живет так уже полгода. Мужчина педантичный и регулярно кричит на нее из-за невымытой чашки, лежащего не по линии ботинка, неровно застеленной кровати. Елену очень обижают слова и поступки избранника, но она думает, что любит его. В конце-концов девушка поняла, что жить так не сможет и нуждается совсем в другом отношении. Что тогда:Шаг 1. Набраться смелости и уйти.Кто-то скажет, что это слишком резко, и люди меняются. Но представим, что мужчина вас оскорбляет или все время проявляет безразличие. Вас это расстраивает (если не расстраивает, а нравится, то все в порядке). Наверняка, говорили ему об этом, но человек не может измениться (и не обязан). Вам больно — уходите.Шаг 2. Понять, что это не любовь. Прекращаем мыслить мелодрамами, где показывают, что любовь — это обязательно страдания, слезы и переживания. Теперь Елена понимает, что ее тянет не к человеку, а к тем эмоциям, которые она испытывала (они не обязательно положительные!). Нередко люди влюбляются в тиранов или ревнивцев, потому что это их типаж. Спокойные, заботливые парни не интересуют – с ними таким людям скучно. В таком случае в дальнейшем можно вновь попасть в нездоровые отношения.Шаг 3. Терпеть. Поначалу будет желание вернуть все назад. Елена захочет позвонить, случайно встретить, написать длинное сообщение или бродить по его странице в соцсети. Нужно просто переждать, когда «ломка» пройдет. На это может потребоваться 3 дня, неделя или несколько месяцев.Шаг 4. Меняться дальше.Можно пойти к специалисту или пытаться справиться самостоятельно. То, что Елена ушла от прошлых невротических отношений, не гарантирует защиту от будущих. Нередко люди, уйдя от тирана, начинают жить с алкоголиком. Здесь нужно работать над собой, чтобы тянуло на здоровые отношения.Представим, что Елена справилась и больше не вспоминает о прошлом. Но теперь есть страх, что снова попадет в нездоровые отношения. Действовать следует также, только уходить быстрее – в самом начале. Это сложно, но в конечном итоге приводит к нужному человеку.



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