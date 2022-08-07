Невролог Шиндряева раскрыла одну из причин ярких сновидений

Необычную причину появления ярких сновидений раскрыла врач-невролог Наталья Шиндряева. Она заявила, что причиной тому может быть перенесенный коронавирус.
Около 30% пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, начали видеть более яркие сны. Такое происходит в том числе у тех, кто во время инфекции потерял обоняние. Этот факт подтвердили зарубежные специалисты, передает слова врача издание «Доктор Питер».
Еще одним редким осложнением коронавируса стало частое моргание, которое обусловлено повреждением слизистых. У молодых мужчин среди признаков постковидного синдрома значится изменение в головке бедренной кости, из-за которого перенесшие COVID-19 жалуются на боли при ходьбе.