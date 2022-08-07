Невролог Шиндряева раскрыла одну из причин ярких сновидений

Около 30% пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, начали видеть более яркие сны. Такое происходит в том числе у тех, кто во время инфекции потерял обоняние. Этот факт подтвердили зарубежные специалисты, передает слова врача издание «Доктор Питер».