Невролог Прокопенко предупредил о риске инсульта после перенесенного COVID-19

Невролог Прокопенко предупредил о риске инсульта после перенесенного COVID-19 Новости
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Коронавирусная инфекция может спровоцировать инсульт. Причем ударить по человеку он способен во время или после заболевания, сообщил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.

В группе риска, отметил специалист, люди, имеющие запущенные цереброваскулярные заболевания, а также пациенты с гипертонией и атеросклерозом. Предотвратить инсульт можно приемом антикоагулянтов. Об этом передает URA.RU.

«Сейчас появилась категория людей, у которых осложнения наступают или в остром периоде коронавирусной инфекции, либо в последствии. Потому что достаточно часто в варианте системного заболевания, повышается склонность к тромбозам после COVID. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет», — объяснил Прокопенко.

Невролог Юрий Андусов, в свою очередь, отметил, что для молодых людей больше характерны те виды инсультов, когда происходит кровоизлияние в мозг. Среди возрастных пациентов чаще встречается закупорка сосудов.

 
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