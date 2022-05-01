Невролог Маллик назвал периферическую невропатию следствием многолетнего употребления алкоголя

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Длительное «умеренное» употребление алкоголя может вызвать периферическую невропатию. Об этом рассказал невролог Шаррукх Маллик.
«Развитие периферической невропатии связано с воздействием этанола в течение всей жизни. Это означает, что если кто-то много пьет, для развития невропатии потребуется меньше времени. Однако длительное потребление в течение десятилетий в умеренных дозах также может привести к периферической невропатии», —приводит слова невролога портал «МедикФорум».
Периферическая невропатия — это состояние, при котором при длительном воздействии алкоголя разрушаются нервы по всему телу, что приводит к снижению чувствительности и затруднению движений. Первыми симптомами являются онемение или покалывание в пальцах ног, распространяющее на стопы и выше.
Ранее кардиолог Анна Кореневич назвала пиво самым вредным для сердца и сосудов алкоголем. Тем оно опаснее, поскольку его нередко считают «легким» и «безвредным» напитком.