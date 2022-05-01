Невролог Маллик назвал периферическую невропатию следствием многолетнего употребления алкоголя

«Развитие периферической невропатии связано с воздействием этанола в течение всей жизни. Это означает, что если кто-то много пьет, для развития невропатии потребуется меньше времени. Однако длительное потребление в течение десятилетий в умеренных дозах также может привести к периферической невропатии», —приводит слова невролога портал «МедикФорум».