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    Невролог Кузьмин рекомендовал воздержаться от частого приема обезболивающих

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Невролог Кузьмин рекомендовал воздержаться от частого приема обезболивающих

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    pixabay.com/PD

    Пациентам, испытывающим головные боли, часто рекомендуют принимать обезболивающие препараты. Как утверждает врач-невролог Дмитрий Кузьмин, чрезмерный прием подобных препаратов может ухудшить состояние человека.

    Медицинский специалист утверждает, что обезболивающие препараты способны вызывать привыкание. Кроме того, частый прием таких препаратов может вызывать у пациентов так называемую абузусную головную боль.

    «В момент самой головной боли, чтобы купировать приступ, рекомендуется принимать обезболивающие. Можно ли их пить постоянно? Это не совсем правильно», — подчеркнул Кузьмин в беседе с Общественной службой новостей.

    Кузьмин также объяснил, что внезапные и невыносимые головные боли могут возникать при субарахноидальном кровоизлиянии, обусловленным разрывом сосуда на фоне подъема атмосферного давления. Он подчеркнул, что в таком случае пациенту необходима срочная госпитализация.

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