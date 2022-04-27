Невролог Кузьмин рекомендовал воздержаться от частого приема обезболивающих

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Пациентам, испытывающим головные боли, часто рекомендуют принимать обезболивающие препараты. Как утверждает врач-невролог Дмитрий Кузьмин, чрезмерный прием подобных препаратов может ухудшить состояние человека.
Медицинский специалист утверждает, что обезболивающие препараты способны вызывать привыкание. Кроме того, частый прием таких препаратов может вызывать у пациентов так называемую абузусную головную боль.
«В момент самой головной боли, чтобы купировать приступ, рекомендуется принимать обезболивающие. Можно ли их пить постоянно? Это не совсем правильно», — подчеркнул Кузьмин в беседе с Общественной службой новостей.
Кузьмин также объяснил, что внезапные и невыносимые головные боли могут возникать при субарахноидальном кровоизлиянии, обусловленным разрывом сосуда на фоне подъема атмосферного давления. Он подчеркнул, что в таком случае пациенту необходима срочная госпитализация.