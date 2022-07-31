Новости0

Невролог Камышев предупредил о последствиях резкого отказа от кофе

Невролог Камышев предупредил о последствиях резкого отказа от кофе
pxhere.com

Резкий отказ от кофе может вызвать так называемую ломку. Как она проявляется, рассказал невролог Лев Камышев. Он также дал советы, как избежать неприятных ощущений.

Регулярное употребление кофе блокирует выработку организмом собственных гормонов-стимуляторов. В связи с этим после отказа от бодрящего напитка, человек начинает испытывать сонливость, слабость и вялость, передает «Говорит Москва».

«Такому риску подвержены все люди. Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов. Когда их не поступает, грубо говоря, человек испытывает какое-то время ломку, вялость, слабость», — объяснил врач.

Он посоветовал отказываться от кофе постепенно и плавно снижать количество выпиваемого напитка в день. Камышев также отметил, что после 15:00 часов употреблять кофе уже не стоит.

кофе ломка отказ
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.