Невролог Камышев предупредил о последствиях резкого отказа от кофе

«Такому риску подвержены все люди. Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов. Когда их не поступает, грубо говоря, человек испытывает какое-то время ломку, вялость, слабость», — объяснил врач.