Невролог Камышев предупредил о последствиях резкого отказа от кофе

Резкий отказ от кофе может вызвать так называемую ломку. Как она проявляется, рассказал невролог Лев Камышев. Он также дал советы, как избежать неприятных ощущений.
Регулярное употребление кофе блокирует выработку организмом собственных гормонов-стимуляторов. В связи с этим после отказа от бодрящего напитка, человек начинает испытывать сонливость, слабость и вялость, передает «Говорит Москва».
«Такому риску подвержены все люди. Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов. Когда их не поступает, грубо говоря, человек испытывает какое-то время ломку, вялость, слабость», — объяснил врач.
Он посоветовал отказываться от кофе постепенно и плавно снижать количество выпиваемого напитка в день. Камышев также отметил, что после 15:00 часов употреблять кофе уже не стоит.