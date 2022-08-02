Невролог Длин заявил о высоком риске синдрома внезапной смерти из-за диабета и стресса

Среди взрослых в группы риска входят люди, у которых диагностированы врожденные или хронические заболевания сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет. Кроме того, вероятность летального исхода возрастает из-за наследственности и вредных привычек, а также из-за недосыпа и постоянного стресса.