Невролог Длин заявил о высоком риске синдрома внезапной смерти из-за диабета и стресса

Риск синдрома внезапной смерти зависит от разных факторов, его увеличению способствуют диабет, вредные привычки и стресс. Об этом рассказал врач-невролог Сергей Длин.
По словам специалиста, синдрому внезапной смерти предшествует остановка сердца из-за нарушения питания мышцы органа. Недостаточный приток крови может возникать из-за тромбоза сосудов или спазма, что в результате приводит к инфаркту, передает Пятый канал.
Среди взрослых в группы риска входят люди, у которых диагностированы врожденные или хронические заболевания сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет. Кроме того, вероятность летального исхода возрастает из-за наследственности и вредных привычек, а также из-за недосыпа и постоянного стресса.