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Невролог Длин назвал таинственную болезнь, которая за год унесла жизни четверти миллиона россиян

Невролог Длин назвал таинственную болезнь, которая за год унесла жизни четверти миллиона россиян
unsplash.com

Таинственный недуг за год унес жизни более 250 тыс. россиян. Почему они скончались, рассказал врач-невролог Сергей Длин.

Всему виной синдром внезапной смерти. Речь идет об остановке сердца, спровоцированной нарушением питания мышцы. В таких случаях медикам удается спасти до 5% пациентов, отметил Сергей Длин.

«Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту», — рассказал Длин в интервью для 5-tv.ru.

В зону риска входят люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также больные сахарным диабетом. К тому же синдром внезапной смерти угрожает тем, кто имеет вредные привычки.

длин Россия синдром внезапной смерти
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RusNewsToday24
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