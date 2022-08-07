Невролог Длин назвал таинственную болезнь, которая за год унесла жизни четверти миллиона россиян

Таинственный недуг за год унес жизни более 250 тыс. россиян. Почему они скончались, рассказал врач-невролог Сергей Длин.
Всему виной синдром внезапной смерти. Речь идет об остановке сердца, спровоцированной нарушением питания мышцы. В таких случаях медикам удается спасти до 5% пациентов, отметил Сергей Длин.
«Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту», — рассказал Длин в интервью для 5-tv.ru.
В зону риска входят люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также больные сахарным диабетом. К тому же синдром внезапной смерти угрожает тем, кто имеет вредные привычки.