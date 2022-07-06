Невразумительные слова Цыганова о причинах развода с женой вызвали гневную реакцию Лены Миро

Актер Евгений Цыганов не смог внятно объяснить в интервью Ксении Собчак, почему оставил жену Ирину Леонову и семерых детей. Слова артиста вывели из себя блогера Елену Миро, передает Teleprogramma.pro.
Одной из центральных тем интервью Цыганова Собчак был его скандальный развод, успевший обрасти всевозможными слухами. Журналистка поинтересовалась, почему актер принял решение уйти из семьи, но четкого ответа так и не получила. Евгений попытался объяснить свой поступок общими фразами. В какой-то момент и вовсе сказал, что не расстался с женой, продолжая с ней общаться.
«Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь!» — сказал артист.
На невразумительность ответа Цыганова обратила внимание Елена Миро. По ее мнению, его бывшей супруге повезло, что он ушел, поскольку сама блогер «никогда бы с таким не связалась».
«Три раза пересмотрела этот кусок интервью Цыганова (остальные просто неинтересны), и поняла главное — вот бы с кем я никогда не связалась. Пять минут он что-то пытается объяснить, нудит и отнекивается. Бросил бабу с детьми? А он — «бу-бу-бу», что-то типа «это как посмотреть с точки зрения банальной эрудиции весь цинизм ваших помыслов в данной концепции равен парадоксальным иллюзиям». Короче, я считаю, что Ирине, бывшей его, повезло», — отметила Миро.
Напомним, слухи об уходе Цыганова из семьи активно распространялись в прессе. Сообщалось, что артист ушел к актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году у пары родился сын, а позже и дочь.