«Невинные» пятницы. Джонсон рискует лишиться поста премьера Великобритании

«Политика Сегодня» / Владимир ЯгудаевСкандал вокруг «ковидных» вечеринок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достиг своего апогея. Уже этим вечером члены Консервативной партии проведут тайное голосование по вопросу о вотуме недоверия главе правительства. Чтобы сохранить свое место на Даунинг-стрит хотя бы на год, Джонсону нужно заручиться поддержкой простого большинства — то есть не менее 180 депутатов-консерваторов из 359. Но готовы ли тори встать на защиту британского премьера — пока сказать трудно. Известно только, что для запуска голосования необходимо было получить не менее 54 писем от членов правящей политсилы. Точное число поданных обращений председатель партийного «Комитета 1922 года» Грэм Брэди раскрывать не стал, но по данным The Sunday Times, неофициально за отставку главы кабмина высказались 67 парламентариев. Впрочем, сам Джонсон так просто сдаваться не собирается. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Саджида Джавида, прем..

«Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Скандал вокруг «ковидных» вечеринок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достиг своего апогея. Уже этим вечером члены Консервативной партии проведут тайное голосование по вопросу о вотуме недоверия главе правительства. Чтобы сохранить свое место на Даунинг-стрит хотя бы на год, Джонсону нужно заручиться поддержкой простого большинства — то есть не менее 180 депутатов-консерваторов из 359.

Но готовы ли тори встать на защиту британского премьера — пока сказать трудно. Известно только, что для запуска голосования необходимо было получить не менее 54 писем от членов правящей политсилы. Точное число поданных обращений председатель партийного «Комитета 1922 года» Грэм Брэди раскрывать не стал, но по данным The Sunday Times, неофициально за отставку главы кабмина высказались 67 парламентариев.

Впрочем, сам Джонсон так просто сдаваться не собирается. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Саджида Джавида, премьер «будет отстаивать свою позицию с очень вескими аргументами». В свою очередь официальный представитель Даунинг-стрит многозначительно отметил, что сегодняшний вечер — это шанс положить конец «месяцам спекуляций» и позволить правительству двигаться дальше, выполняя приоритеты народа.

«Премьер-министр приветствует возможность изложить свою точку зрения депутатам и напомнит им, что, когда они едины и сосредоточены на вопросах, которые важны для избирателей, нет более грозной политической силы», — цитирует его заявление The Guardian.

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От НЕвинных пятниц до «патигейта»

Впервые угроза отставки нависла над Борисом Джонсоном в декабре 2021 года. Именно тогда The Guardian опубликовала злополучный снимок, сделанный в саду резиденции главы правительства 20 мая 2020-го. На тот момент по всей стране действовали жесткие коронавирусные ограничения, но, разумеется, не для британского премьера и его приближенных.

На фотографию попала «камерная» вечеринка: Джонсон с супругой Кэрри беседуют за бокалом вина, на плетеных креслах рядом с ними сидят несколько сотрудников администрации, а остальные участники мероприятия «кучкуются» на зеленом газоне. В пригласительных открытках гостям предлагалось «принести свое бухло» (Bring Your Own Booze, BYOB) и «выпить в саду на Даунинг-стрит, 10, социально дистанцируясь».

Нетрудно себе представить степень возмущения простых британцев, которым разрешалось встречаться лишь по двое и только на улице, в то время как вечеринку Джонсона в тот вечер посетили около 30 гостей. Но это было только начало.

В январе издание Mirror обнародовало новые данные — оказалось, что Джонсон проводит «винные пятницы» на регулярной основе, постоянно приглашая чиновников «выпустить пар» после тяжелой рабочей недели, несмотря на строгий запрет на проведение мероприятий в помещении. Вечеринки премьера стали пользоваться такой популярностью, что персоналу пришлось даже купить холодильник для напитков. Перед гулянками помощники главы кабмина возвращались из алкомаркетов с чемоданом на колесиках, вмещающим 34 бутылки вина.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Ситуация вокруг «ковидных» вечеринок Джонсона усугубилась, когда выяснилось, что еще две встречи прошли 16 апреля 2021 года — за несколько часов до похорон супруга британской королевы Елизаветы II принципа Филиппа. Не остановило главу кабмина даже то, что по всей Великобритании был объявлен национальный траур.

Объяснений со стороны Джонсона потребовали не только жители Великобритании, но и его коллеги. На выступлении в Палате общин премьер признался, что действительно участвовал в вечеринке саду на Даунинг-стрит в конце мая 2020-го, но пришел туда лишь «поблагодарить сотрудников правительства» и уже через 25 минут вернулся к работе.

«Я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалею, что мы не поступили иначе в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения», — заявил он тогда.

Однако неловкие попытки Джонсона хоть как-то оправдать свои действия не убедили сурово настроенных британских политиков. Лидер оппозиции Кир Стармер, возглавляющий Лейбористскую партию, назвал аргументы главы кабмина смехотворными и оскорбительными. Не в восторге от действий своего покровителя остались и депутаты-консерваторы. Так, в частности, шотландский парламентарий Дуглас Росс высказал желание инициировать голосование о вынесении вотума недоверия Джонсону.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

На сторону премьера встали члены правительства, призвавшие общественность дождаться результатов официального расследования. 31 января старшая госслужащая аппарата кабмина Сью Грей, занимавшаяся делом «винных пятниц», опубликовала отчет, в котором мероприятия на Даунинг-стрит были признаны серьезным нарушением этических стандартов.

«На фоне пандемии, когда правительство просило граждан соблюдать жесткие ограничения, некоторые действия, связанные с этими собраниями, трудно оправдать. Из этих событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть немедленно рассмотрены во всем правительстве», — говорилось в отчете.

Параллельно расследование «патигейта» (именно так в Британии именуют скандал с Джонсоном) вел Скотленд-Ярд, обнародовавший свои результаты 19 мая 2022 года. После установления всех обстоятельств произошедшего стражи правопорядка оштрафовали 83 человека, включая министра финансов Риши Сунака, который был вынужден заплатить 50 фунтов стерлингов (3,9 тысячи рублей) за участие в праздновании дня рождения премьер-министра в 2020 году.

Примечательно, что сам Джонсон и его жена избежали наказания. С чем это связано — неизвестно, но месяцем ранее британский премьер заверил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. Тогда же в прессе появилась информация о том, что глава кабмина «по-своему интерпретирует» события 2020-го — так, Джонсон отказался считать «винные пятницы» нарушением санитарных мер и заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на общественное порицание.

pexels.com

Есть ли шансы у премьера?

Удастся ли премьер-министру выйти сухим из воды на этот раз — станет известно этим вечером. Пока же обозреватели The Guardian полагают, что у Джонсона есть хорошие шансы на победу, но успех, по их мнению, может быть недолгим, ведь настроения в правящей партии и самом обществе явно складываются не в пользу Джонсона.

По данным Daily Mail, глава кабмина опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство. От нулевой отметки его показатели дошли до отрицательных значений и составили минус 15 баллов. Но дело не только в «ковидных» вечеринках — речь идет о недовольстве политикой правительства Джонсона в целом, и прежде всего экономической, объяснила руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Появился даже устойчивый термин — “кризис падения уровня жизни”. Из-за этого консерваторы опасаются, что партия проиграет на выборах 2024 года объединенным силам лейбористов, либерал-демократов и Шотландской национальной партии, а эта партия выступает за то, чтобы Британия возвратилась в ЕС», — напомнила эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Однако на каком этапе однопартийцы Джонсона решат сменить премьер-министра — это уже другой вопрос, продолжила Ананьева. С одной стороны, тори могут добиться его отставки уже 6 июня, с другой — предпочтут немного подождать, либо же проголосовать за доверие главе кабмина, «чтобы не позориться».

globallookpress/Martyn Wheatley

«Но это не значит, что его позиции устойчивы. Так было с Маргарет Тэтчер и Терезой Мэй, которые были вынуждены уйти в отставку, выиграв вотум доверия. А вот через какое-то время они все равно подали в отставку под давлением политических обстоятельств», — резюмировала собеседница издания.

Еще одна причина, по которой Джонсон может избежать отставки в ближайшее время, — это отсутствие очевидного преемника, отмечают в The Guardian. В качестве возможного кандидата от консерваторов издание называет главу МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая уже выразила стопроцентную поддержку действующему главе правительства на сегодняшнем голосовании.

За последнее время Трасс удалось укрепить свою позицию по Brexit и завоевать доверие некоторых коллег, выступающих против возвращения Лондона в ЕС, благодаря предложениям отменить части протокола Северной Ирландии (регулирует порядок перемещения товаров на острове Ирландия между регионом Великобритании — Северной Ирландией и независимой Ирландской республикой — членом ЕС).

globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka/dpa

Однако ряд депутатов с беспокойством отмечают ее эксцентричные политические высказывания и странную манеру публичных выступлений. Так, к примеру, в декабре прошлого года Трасс проехалась на танке НАТО недалеко от российской границы в Эстонии, а в конце февраля 2022-го заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики РФ.

Равные шансы на успех имеет и экс-глава МИД Британии (2018-2019) Джереми Хант, который отказался присоединиться к кабинету министров после победы Джонсона. По мнению авторов статьи, его кандидатуру могут рассмотреть только в том случае, если консерваторы отчаянно нуждаются в некоторой стабильности после правления действующего премьера.

Следом за ним в рейтинге The Guardian идет канцлер Казначейства Риши Сунак, который при относительной политической неопытности завоевал доверие со стороны избирателей благодаря введению своевременных мер поддержки семей и бизнеса в период коронавируса. Наименьшими шансами пока что обладает министр обороны Бен Уоллес, хотя рейтинг его одобрения за последнее время вырос до 85 баллов за счет ситуации на Украине и эвакуации из Афганистана.

Накануне голосования Борис Джонсон написал открытое письмо к членам своей фракции в парламенте, где высказался о скандале с вечеринками во время карантина и попросил о поддержке. Он выразил уверенность, что если его партия сможет сплотиться в предстоящие дни, то «снова победит».