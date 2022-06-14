Невестка Светличной заявила, что актриса хорошо себя чувствует после лечения

Актриса и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная прошла терапию в психиатрической клинике после инсультов.
Светличная почти три месяца находилась в Научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского в Москве. Там ей удалось привести в норму давление и теперь она чувствует себя хорошо.
«Ей подобрали хорошую терапию. Она регулярно принимает лекарства, мы каждый день бываем у нее», — сообщила невестка звезды фильма «Бриллиантовая рука» в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Родственница отметила, что Светличную ежедневно навещает помощница. Также актрисе хорошо помог фонд «Артист», благодаря которому знаменитость получает оздоровительные уколы в колени. Звезда по-прежнему следит за своей внешностью, ярко одевается и красится для гостей.