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Невестка Светличной заявила, что актриса хорошо себя чувствует после лечения

Невестка Светличной заявила, что актриса хорошо себя чувствует после лечения
Global look press/Anton Belitsky

Актриса и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная прошла терапию в психиатрической клинике после инсультов.

Светличная почти три месяца находилась в Научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского в Москве. Там ей удалось привести в норму давление и теперь она чувствует себя хорошо.

«Ей подобрали хорошую терапию. Она регулярно принимает лекарства, мы каждый день бываем у нее», — сообщила невестка звезды фильма «Бриллиантовая рука» в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Родственница отметила, что Светличную ежедневно навещает помощница. Также актрисе хорошо помог фонд «Артист», благодаря которому знаменитость получает оздоровительные уколы в колени. Звезда по-прежнему следит за своей внешностью, ярко одевается и красится для гостей.

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RusNewsToday24
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