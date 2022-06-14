Невеста бизнесмена Владислава Доронина Кристина Романова выгнала Илону Столье с вечеринки: хронология событий

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Кристина Романова

Главной светской темой прошедших выходных стал очередной скандал: дама сердца бизнесмена Владислава Доронина Кристина Романова повздорила со светской дамой Илоной Столье на праздновании своего дня рождения на Ибице. О некрасивой ситуации в одном из ночных клубов испанского острова публике рассказал бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, который теперь ведет телеграм-канал “Оливье с икрой”. Восстановим хронологию событий.

11 июня вечером в клубе Hi Кристина Романова праздновала 28-летие в компании своего возлюбленного Владислава Доронина, Елены Перминовой, Германа Ларкина, жены Идриса Эльбы Сабрины и других гостей. Все они веселились и танцевали в ВИП-зоне за диджейским пультом. Однако в этот круг друзей вскоре затесалась и незваная гостья — Илона Столье. Она также отдыхала в клубе и в какой-то момент оказалась за столиком Кристины. В “запретную” зону Столье, которая в этот вечер, как отмечается, была в откровенном мини-платье Saint Laurent, проникла благодаря общим друзьям. Как сообщил своим подписчикам Романовский, это привело Кристину в бешенство.

Кристина Романова

Она, не стесняясь в выражениях, ясно дала понять, что думает о происходящем. Предприняла несколько попыток выставить Столье за ограждение. Как будто перед ней была никому не известная техно-кобра, приползшая к ВИП-столику за халявным джин-тоником,

— написал Ариан.

Подписчики экс-главреда, да и сам Романовский намекнули, что конфликт мог произойти из-за мужчины.

Учитывая, что Илона Столье с относительно недавних пор свободная женщина, любопытно: что же произошло между двумя красивыми девушками?

— написал автор канала.

Илона та еще акула. В поиске питательного. Вот и нашла коса на камень. Но Крис, конечно, хребет тренировать нужно,

— высказалась подписчица по имени Екатерина.

Кристина Романова и Владислав Доронин вместе с 2015 года. У них есть двое общих детей. Достоверных актуальных данных о состоянии Доронина нет, но известно, что недавно он приобрел участок под строительство luxury-отеля в Колорадо за 76,25 млн долларов.

Илона Столье

Некоторые гости вечеринки отозвались о конфликте у себя в инстаграме* с иронией. Например, коллекционер Инга Рубинштейн опубликовала свое фото с праздника, подписав себя как “официально приглашенную”.

Сам Романовский обратился за комментариями к обеим участницам скандала, но содержательный комментарий получил только от одной из них. Илона Столье написала Ариану развернутую объяснительную.

Отдаю себе отчет в том, что некрасиво приходить без приглашения. Я, конечно же, поступила некорректно. Но реакция Кристины меня обескуражила. Я не пришла к ней домой помочь задуть свечи на торте, не уселась к ней за стол во время праздничного ланча. Давайте не забывать, что Hi — это шумный ночной клуб. Довольно наивно ожидать полной приватности, когда вокруг тысячи людей стоят на ушах под Black Cofee. Там были наши общие друзья, с которыми я общалась. Танцевала себе тихонечко в уголочке. В скромном черном платье. Одному из общих друзей Кристина вдруг стала шипеть: “Что тут делает Илона Столье? Пусть уходит”. Извините, пожалуйста, что прокрэшила ваш столик! Обычно мне платят, чтобы я пришла на вечеринку!

— заявила Столье.

Илона также написала, что лично не знает Кристину, и отметила, что вечеринка у той была откровенно скучная.

Кто она вообще такая? Я слышала про Волгоград (родной город Романовой. — Прим. ред.) исключительно хорошее — там живут открытые, добрые и душевные люди, не в пример Кристине. Мне говорят: “Кристина — это такая модель, жена Доронина”. Я лично не знаю ни такую модель, ни то, что у Доронина есть жена. Причем стоило бы все это разборок, если бы уже через полчаса вечеринка не сошла на нет. Все зевали, пялились в телефоны, а потом вообще разошлись. Скучные люди. Но я рада, что в итоге мы с моим другом Даней Че весело танцевали одни,

— написала Илона.

Романова, в свою очередь, оказалась очень кратка.

Я ей, конечно же, звонил. Кристина ответила: “Говорить не могу, голос сел”. Неужели это потому, что она кричала на Илону Столье, пока выгоняла ее из-за своего ВИП-столика? Остается только догадываться,

— написал Романовский.

Кристина Романова и Владислав Доронин

Некоторые из его подписчиков предположили, что вся ситуация не более чем пиар Столье. Недавно в “договорном” скандале подозревали и самого Романовского после его ссоры с Ксенией Собчак. Журналистка обвинила Ариана в накрутке количества подписчиков, написав про его телеграм-канал, — количество читателей Романовского с тех пор только выросло.

Первым новостью поделился блогер very_inconvenient_truth.

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