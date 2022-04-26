Невероятный разгон DDR5. Память удалось разогнать до частоты свыше 10 ГГц

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Оперативная память DDR5 только начинает своё шествие по рынку, и частоты модулей пока далеки от того, что будет через два-три года. Но один из оверклокеров команды MSI уже сумел разогнать новую память до невероятной частоты.





Системная плата MEI MEG Z690 Unify-X позволила повысить частоту памяти Kingston Fury Beast DDR5-4800 свыше 10 ГГц! Если точнее, речь идёт о частоте 10 004 МГц. Само собой, в данном случае мы говорим об эффективной частоте. При этом тайминги составляли 72-126-126-126-127-2, что является платой за столь высокие частоты.

Производители памяти говорят, что DDR5 в будущем сможет предложить частоты 10-12 ГГц, и, соответственно, результаты разгона такой памяти будут совсем иными. Но сейчас 10 ГГц для оперативной памяти очень впечатляют.





Напомним, грядущие процессоры Ryzen 7000, вероятно, будут поддерживать только DDR5. Сама AMD недавно заявляла, что собирается «произвести большой фурор с разгоном» оперативной памяти.