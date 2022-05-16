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    Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

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    В прошлом году компании Asus и Noctua вместе создали одну из самых интересных видеокарт в классе. Модель GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition хотя и занимает четыре слота расширения, предлагает невероятно тихую и производительную систему охлаждения. 


    Неясно было, почему компании решили выпустить именно RTX 3070, но эксперимент оказался удачным, так что теперь они представили и GeForce RTX 3080 Noctua Edition.  

    Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition
    Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

    Система охлаждения тут ровно та же: всего с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, но зато огромных размеров. Учитывая её эффективность на предыдущей модели, можно смело предположить, что и карта будет самой тихой среди всех RTX 3080 с воздушным охлаждением. В частности, Noctua говорит, что по сравнению с какой-то из карт Asus TUF у новинки меньший уровень шума при меньшем нагреве. 

    При этом какого-то внушительного разгона у карты нет. GPU тут работает на частоте до 1815 МГц, а память имеет частоту 19 ГГц.  

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