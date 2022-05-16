Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

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В прошлом году компании Asus и Noctua вместе создали одну из самых интересных видеокарт в классе. Модель GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition хотя и занимает четыре слота расширения, предлагает невероятно тихую и производительную систему охлаждения.





Неясно было, почему компании решили выпустить именно RTX 3070, но эксперимент оказался удачным, так что теперь они представили и GeForce RTX 3080 Noctua Edition.









Система охлаждения тут ровно та же: всего с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, но зато огромных размеров. Учитывая её эффективность на предыдущей модели, можно смело предположить, что и карта будет самой тихой среди всех RTX 3080 с воздушным охлаждением. В частности, Noctua говорит, что по сравнению с какой-то из карт Asus TUF у новинки меньший уровень шума при меньшем нагреве.

При этом какого-то внушительного разгона у карты нет. GPU тут работает на частоте до 1815 МГц, а память имеет частоту 19 ГГц.