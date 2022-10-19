Неужто купит? В Twitter заблокировали биржевые счета сотрудников в ожидании сделки с Маском

СМИ сообщили, что социальная сеть Twitter заблокировала биржевые счета сотрудников в ожидании закрытия сделки с Илоном Маском (Elon Musk). Похоже, что многострадальная сделка за 44 миллиарда долларов близка к завершению. Этот этап планируется закрыть до 28 октября.





СМИ уже подтвердили, что сотрудники Twitter лишились доступа к своим акциям компании из рабочих аккаунтов. Им также запретили торговать акциями, в том числе «бонусными» — речь о тех, которые они получили в качестве вознаграждения. Это ограничение ввели «в ожидании закрытия сделки по приобретению Twitter организацией, которую контролирует Маск».

Сама блокировка носит временный характер и нужна компании, чтобы сверить счета перед продажей. В самом Twitter пока отказались от комментариев, однако на фоне этой новости стоимость акций выросла на 1,9%. По мнению СМИ, всё указывает на то, что сделку скоро закроют.

Отметим, что ранее эксперты прогнозировали некую договорённость между Маском и Twitter. Предполагалось, что до 19 октября стороны отзовут взаимные иски из суда, чтобы завершить сделку.

Ранее Илон Маск обвинил Twitter в безрассудстве из-за намерения компании продолжать судебные разбирательства.