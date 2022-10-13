«Неуловимо напоминают наши Лады десятилетней давности», — названы ожидаемые цены на иранские машины в России

Издание «За рулем» опубликовало ожидаемые цены ранее представленных иранских автомобилей, которые скоро должны появиться на российском рынке. Напомним, компания Iran Khodro (IKCO) в августе привозила на выставку в Москву седан Tara, а компания Saipa представила седан Shahin.

Почти все иранские машины неуловимо напоминают наши Лады десятилетней давности. В свежих разработках довольно много электроники. Но в основном всё очень просто, в том числе по материалам и конструктивным решениям — дорогие автомобили иранцам не нужны. И много претензий к качеству сборки и отдельных компонентов

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»

«За рулем» пишет, что первым на российский рынок выйдет IKCO Tara — это должно случиться уже в начале следующего года. «Четырехдверка» размером с Hyundai Solaris оснащается простым атмосферным 115-сильным двигатеем объёмом 1,6 л, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Ожидаемая цена – от 1,5 млн рублей.





В стандартное оснащение IKCO Tara, которая выпускается с 2020 года, входят четыре подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида, медиасистема с 7-дюймовым дисплеем и люк в крыше, но для России его могут расширить новой светодиодной оптикой, камерами кругового обзора, подогревом задних сидений и переработанной выпускной системой.

Седан Saipa Shahin оснащается уже не атмосферным, а турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с., который работает с 5-ступенчатой «механикой». Среди опций «Шахина» есть две подушки безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, парктроники, ABS и обогрев зеркал. Предполагается, что в России его сертифицируют к весне 2023 года. Ожидаемая цена – от 1,2 млн рублей.