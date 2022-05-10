«Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия “Мертвая голова” ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны? Так что это означает, что Британия сейчас покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы. И эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев. Вы не находите это странным?» — задал вопрос Полянский.