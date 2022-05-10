Неудобный вопрос российского дипломата заставил резко оборвать разговор британского ведущего Sky News

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Разговор с первым зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским в прямом эфире британского телеканала Sky News был резко прерван после того, как российский дипломат задал неудобный вопрос ведущему о нацизме на Украине, передает РИА Новости.
В студии обсуждали «поздравление» президента Украины Владимира Зеленского с 9 Мая. Украинский лидер опубликовал серию фотографий в своих соцсетях, на одной из которых запечатлен украинский военнослужащий одного из нацбатов с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». Позднее запись была отредактирована, однако копии разошлись по Сети.
Рассуждая о странном поздравлении Зеленского, Полянский обратил внимание, что в день, когда весь мир отмечает победу над нацизмом, подобное недопустимо. Также дипломат отметил, что дивизия «Мертвая голова» была причастна к гибели в том числе британских военных. Затем постпред спросил ведущего, не считает ли он странным, что Лондон так активно покрывает киевские власти, которые открыто показывают эти гнусные символы.
«Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия “Мертвая голова” ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны? Так что это означает, что Британия сейчас покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы. И эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев. Вы не находите это странным?» — задал вопрос Полянский.
В ответ британский журналист резко оборвал беседу, сославшись на нехватку эфирного времени. Позднее российский дипломат прокомментировал скандал в своем Telegram-канале.
«Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе (…) правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», — сделал вывод Полянский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики взрастили нацизм на Украине.