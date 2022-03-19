Неудобная правда: Кличко в прямом эфире проговорился и шокировал украинцев

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Мэр Киева Виталий Кличко случайно представил доказательства ракетных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре столицы Украины.

Так, политик продемонстрировал металлические гранулы, которыми оснащены боевые части зенитной управляемой ракеты 9М38 для зенитного ракетного комплекса 9К37 «Бук»:

«Это оружие создано для того, чтобы массово убивать людей».

Данным образом он собирался возложить ответственность за обстрелы города на Россию.

Однако, ракеты 9М38 используются именно украинскими военным, тогда как российские отказались от них более десяти лет назад.

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