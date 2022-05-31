Неубиваемые смартфоны с камерой ночного видения и тепловизором Blackview BL8800 и BL8800 Pro поступили в продажу

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На мировой рынок вышла два защищенных смартфона Blackview на базе однокристальной системы Dimensity 700. Blackview BL8800 и BL8800 Pro оснащены рядом интересных функций, но главными особенностями являются их камеры.





Смартфоны Blackview имеют схожие функции, за исключением основных камер. Модель BL8800 Pro оснащена тепловизионной камерой FLIR Lepton и основной камерой на 50 Мп, а BL8800 оснащена камерой ночного видения, основной камерой на 50 Мп и сверхширокоугольной камерой с углом обзора 117°.

6,58-дюймовый экран разрешением 1080 x 2408 пикселей имеет яркость 480 кд/м2. Помимо однокристальной системы MediaTek Dimensity 700 смартфоны получили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Они соответствуют степеням защиты IP68 и IP69K, а также военному стандарту MIL-STD-810H. Телефоны выдерживают погружения на максимальную глубину 1,5 м под воду на срок до 30 минут, они устойчивы к падениям с высоты 1,5 м.





Аккумуляторы емкостью 8280 мА•ч в обоих устройствах поддерживают быструю зарядку мощностью 33 Вт и длительное использование без подзарядки. Смартфоны используют трехмерную технологию жидкостного охлаждения с медными трубками для эффективного отвода тепла.

Что касается программного обеспечения серии, смартфоны поставляются с ОС Android 11 и пользовательским интерфейсом Doke OS 3.0. Обе модели доступны в трех цветах — Conquest Black, Mecha Orange и Navy Green.





Смартфоны были представлены несколько недель назад и теперь доступны по всему миру. Стартовая цена стандартной модели составляет от 350 долларов, цены колеблются в зависимости от магазина.