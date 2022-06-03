Нетребко заявила о любви к России в ответ на австрийскую провокацию

Оперная певица Анна Нетребко во время беседы с австрийским изданием Zeit в Вене не стала отказываться от корней во время провокации со стороны журналистов. При этом артистка ранее сбежала из РФ.
Сотрудники газеты во время интервью пылись заставить Нетребко сделать громкие заявления. Журналисты ради этого использовали провокационные вопросы. Однако артистка не поддалась на провокации и не отказалась от родины.
Нетребко подчеркнула, что любит свою страну, культуру и людей. Она также объяснила корреспонденту, что остается русской. В ответ журналист обвинил певицу в том, что она пытается усидеть на двух стульях одновременно. Артистка ответила, что не может всем нравиться.
Исполнительница Билли Айлиш ранее в ходе собственного концерта в Бонне неоднозначно отреагировала на протянутый ей украинский флаг. Об этом рассказал телеканал «360».