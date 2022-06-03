Нетребко заявила о любви к России в ответ на австрийскую провокацию

Нетребко подчеркнула, что любит свою страну, культуру и людей. Она также объяснила корреспонденту, что остается русской. В ответ журналист обвинил певицу в том, что она пытается усидеть на двух стульях одновременно. Артистка ответила, что не может всем нравиться.