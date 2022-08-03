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Нетребко публично обругала журналистов из-за слухов о романе с «незнакомцем»

Нетребко публично обругала журналистов из-за слухов о романе с «незнакомцем»
globallookpress/imago stock&people

Оперная певица Анна Нетребко в очередной раз предалась эмоциям на публике. На этот раз из-за оскорблений артистки пострадали журналисты, заподозрившие ее в романе с «неизвестным седоволосым мужчиной».

Слухи об отношениях Нетребко с неким мужчиной возникли после появления в СМИ фотографии, на которой дива позирует с «незнакомцем». Позднее выяснилось, что на снимке запечатлен итальянский певец Андреа Бочелли.

«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — грубо ответила Нетребко в соцсетях.

Аналогичное обзывательство из уст оперной певицы ранее звучало в сторону ее поклонников. Во время прогулки по улицам Вероны муж дивы Юсиф Эйвазов назвал подписчиков жены «долбоящерами», после чего Нетребко повторила оскорбления.

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