Нетребко публично обругала журналистов из-за слухов о романе с «незнакомцем»

Оперная певица Анна Нетребко в очередной раз предалась эмоциям на публике. На этот раз из-за оскорблений артистки пострадали журналисты, заподозрившие ее в романе с «неизвестным седоволосым мужчиной».
Слухи об отношениях Нетребко с неким мужчиной возникли после появления в СМИ фотографии, на которой дива позирует с «незнакомцем». Позднее выяснилось, что на снимке запечатлен итальянский певец Андреа Бочелли.
«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — грубо ответила Нетребко в соцсетях.
Аналогичное обзывательство из уст оперной певицы ранее звучало в сторону ее поклонников. Во время прогулки по улицам Вероны муж дивы Юсиф Эйвазов назвал подписчиков жены «долбоящерами», после чего Нетребко повторила оскорбления.