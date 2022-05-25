«Нетребко просто выкинули оттуда»: Норкин на примере оперной дивы показал судьбу сбежавших российских звезд

«Анна Нетребко сказала то, что от нее требовали – а ее потом выкинули оттуда. Вы говорите, что мы тут клеймим наших артистов. А я вам говорю, что мы можем спорить о том, как они себя ведут, о чем они говорят. А вот на Западе, куда они поехали, предварительно облив ******* всех нас, от них это приняли, выслушали, а работать так и не дали», — высказался телеведущий.