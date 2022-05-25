«Нетребко просто выкинули оттуда»: Норкин на примере оперной дивы показал судьбу сбежавших российских звезд

Популярный телеведущий Андрей Норкин в программе «Место встречи» порассуждал о будущем российских знаменитей, которые с начала специальной операции на Украине, покинули страну.
Журналист отметил, что на Западе, который якобы распространяет по планете демократию, существует жесткая цензура в отношении того, кто появляется на публике, и какую политическую позицию он занимает. По словам Норкина, в США и Европе любого исполнителя или актера «отменят» только за то, что из его уст может прозвучать высказывание, противоречащее генеральной позиции. В России же, люди, открыто критикующие курс государства и правительства, продолжают публично выступать.
Разговор коснулся и тех знаменитостей, которые уехали за границу после начала специальной операции России на Украине. Норкин на примере Анны Нетребко, которая является не только российской оперной дивой, а и знаменитостью мирового масштаба, показал, как на Западе политика превалирует над талантом.
Так, с Анной Нетребко с начала российской операции Метрополитен-опера разорвала контракт, а Баварская государственная опера прекратила с певицей сотрудничество. Исполнительнице не помогло даже то, что она высказалась против спецоперации. Оперная дива лишилась работы во всех западных театрах. В связи с этим Нетребко объявила, что берет перерыв в работе.
По мнению Норкина, такая участь ждет всех звезд, которые решили отстраниться от России и покинули ее пределы.
«Анна Нетребко сказала то, что от нее требовали – а ее потом выкинули оттуда. Вы говорите, что мы тут клеймим наших артистов. А я вам говорю, что мы можем спорить о том, как они себя ведут, о чем они говорят. А вот на Западе, куда они поехали, предварительно облив ******* всех нас, от них это приняли, выслушали, а работать так и не дали», — высказался телеведущий.
По мнению Норкина, то, что в России могут все открыто обсуждать и высказывать свою точку зрения, и является огромным отличием от западного мира.