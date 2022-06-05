Нетребко пожаловалась на плохое отношение россиян после слов о спецоперации

Оперная певица Анна Нетребко рассказала в интервью австрийскому изданию Zeit, что люди в России стали к ней плохо относиться после ее заявления по поводу спецоперации на Украине.
«В России люди уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Люди думают, что я предала свою родину. Я не могу угодить всем. Но что ж, я могу с этим жить», — заявила Нетребко.
По словам певицы, дальнейшем она планирует приехать в Россию, навестить свой родной Краснодар. Но в настоящий момент артистка отменила выступление в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи».
Напомним, что оперная дива Анна Нетребко после вынужденной паузы в карьере, взятой по политическим соображениям, высказалась против военной спецоперации на Украине.