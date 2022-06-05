Новости0

Нетребко пожаловалась на плохое отношение россиян после слов о спецоперации

Нетребко пожаловалась на плохое отношение россиян после слов о спецоперации
Global look press/imago stock&people

Оперная певица Анна Нетребко рассказала в интервью австрийскому изданию Zeit, что люди в России стали к ней плохо относиться после ее заявления по поводу спецоперации на Украине.

«В России люди уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Люди думают, что я предала свою родину. Я не могу угодить всем. Но что ж, я могу с этим жить», — заявила Нетребко.

По словам певицы, дальнейшем она планирует приехать в Россию, навестить свой родной Краснодар. Но в настоящий момент артистка отменила выступление в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи».

Напомним, что оперная дива Анна Нетребко после вынужденной паузы в карьере, взятой по политическим соображениям, высказалась против военной спецоперации на Украине.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.