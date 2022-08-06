Нетребко и другие российские звезды начали выступать за границей

Российские журналисты сообщили, что некоторые звезды отечественной сцены возобновили карьеру за рубежом.
Как пишет РИА Новости, в апреле оперная певица Анна Нетребко начала разъезжать с концертами по загранице, график ее выступлений расписан на месяцы вперед. А в декабре Ильдар Абдразаков откроет новый сезон миланского Ла Скала: сыграет в опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
«Пианист Даниил Трифанов в сентябре откроет новый сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне концертом, на котором прозвучат произведения Сергея Рахманинова», — пишет агентство.
В целом на осень и зиму уже запланированы множество программ с участием российских исполнителей. И это несмотря на культуру отмены, которая набрала обороты после начала спецоперации на Украине.