Netflix подтвердил отключение доступа к сервису для россиян

Стриминговая платформа Netflix подтвердила отключение доступа к сервису для пользователей из России. Об этом пишет агентство AFP.
Как заявили представители Netflix, ограничение работы стриминга на территории страны связано с «реализацией ухода с российского рынка». Компания ждала окончания действия всех платных подписок, которые граждане РФ оформили еще до начала событий на Украине.
Еще 27 мая при использовании Netflix наблюдались серьезные проблемы, пишет RT. При попытке открыть сайт или мобильное приложение выскакивала табличка с ошибкой.